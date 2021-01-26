8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek - Son Dakika

8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek

26.01.2021 14:31
8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8. Dini Yayınlar Kongresi'nin "Dijital Yayıncılık" ana başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8. Dini Yayınlar Kongresi'nin "Dijital Yayıncılık" ana başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, kongrede salgın döneminde yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin dünü, bugünü ve yarını ile ele alınacağını belirtti.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Dini Yayınlar Kongremizi bu yıl 'Dijital Yayıncılık' başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce düzenlenecek kongrede, dijitalleşme ve yayıncılık süreçlerinin dünü, bugünü ve yarınıyla, kolektif akıl ve sahici tecrübelerle imkan, fırsat, sınır ve risklerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Dijital Yayıncılık" ana başlığıyla düzenlenecek kongrede, "dijital dünyayı anlamak, dijital yayıncılık, riskler ve fırsatlar, dini içerikli dijital yayıncılık, dijital çağda medya okuryazarlığı, dijital yayıncılığın geleceği" konuları çeşitli yönleriyle ele alınacak.

Kongrede sunulacak tebliğler özgün 6 bin 500 kelime olacak

İlim insanları, yazarlar, yayıncılar, özel sektör ve kamu temsilcilerinin istişare ve iş birliği için zemin oluşturması öngörülen kongrede sunulacak tebliğler bilimsel, özgün 6 bin 500 kelime olacak.

Başvuru yapacaklar tebliğ özetlerini 300 kelime ile oluşturacak ve 12 Mart Cuma gününe kadar katılım formu doldurarak "diniyayinlarkongresi@diyanet.gov.tr" adresine gönderecek.

???????Kongreye kabul edilen tebliğ özetleri 22 Mart'ta açıklanacak. Kabul edilen tebliğ metinleri 9 Mayıs'a kadar teslim edilecek. Kongrenin program ilanı ise 15 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Kongreyle ilgili detaylara Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tebliğ, Asker, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi "Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var         
15:05
Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti         
14:54
Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi         
14:38
İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı         
14:29
Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi         
14:10
Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm         
13:38
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli         
12:33
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 15:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei