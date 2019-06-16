Son Dakika Haberleri: 8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası
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8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası

25 dakika önce

Çin'de düzenlenen 8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Akyüz, altın madalya kazandı.

8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası, System.String[]
Çin'de düzenlenen 8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Akyüz, altın madalya kazandı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emeishan kentinde düzenlenen organizasyonda teknik ve performans üstünlüğünü ortaya koyarak rakiplerini geride bırakan Elif Akyüz, böylece 6. dünya şampiyonluğunu elde etti.
Şampiyonanın ilk gününde mücadele eden milli sporculardan Necmettin Erbakan Akyüz, Hilal Feyza Çapoğlu ve Ayşe Sude Akyüz gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular, şampiyonanın ilk gününde 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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