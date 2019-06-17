8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası
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Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nın ikinci gün sabah seansında milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif Akyüz, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nın ikinci gün sabah seansında milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif Akyüz, altın madalya kazandı. Türkiye
Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emeishan şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Zeynep Makbule Akyüz, 7 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Organizasyonda dün altın madalya elde eden Elif Akyüz ise sabah seansında ikili silahlar kategorisinde şampiyon olarak, adını bir kez daha zirveye yazdırdı.
Milli sporculardan Elif Akyüz yedinci, Zeynep Makbule Akyüz ise dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı.
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