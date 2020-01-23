8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

8 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde yol kenarında bir grubu fark etti.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

8 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Alaybey, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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