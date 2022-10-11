BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin genelinde sonbahar hasadı bütün hızıyla sürüyor. Ülkenin dört bir yanındaki çiftçiler tarlalarında çalışmakla meşgul. Bazıları ekinleri etkili bir şekilde hasat etmek için tarım arazilerinde akıllı traktörler ve akıllı biçerdöverler kullanırken, diğerleri geleneksel şekilde hasatlarını gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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