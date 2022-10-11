Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

11.10.2022 10:11
Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

8 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde bulunan Dali Bai Özerk Bölgesi'ndeki Dali şehrine bağlı Wanqiao kasabasında bir köylüyü pirinç hasadı yaparken gösteriyor.

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

8 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde bulunan Dali Bai Özerk Bölgesi'ndeki Dali şehrine bağlı Wanqiao kasabasında bir köylüyü pirinç hasadı yaparken gösteriyor. (Fotoğraf: Liang Zhiqiang/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin genelinde sonbahar hasadı bütün hızıyla sürüyor. Ülkenin dört bir yanındaki çiftçiler tarlalarında çalışmakla meşgul. Bazıları ekinleri etkili bir şekilde hasat etmek için tarım arazilerinde akıllı traktörler ve akıllı biçerdöverler kullanırken, diğerleri geleneksel şekilde hasatlarını gerçekleştiriyor.

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

10 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde bulunan Yutian ilçesine bağlı Hongqiao kasabasında köylüleri Çin lahanası hasadı yaparken gösteriyor. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

10 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Linyi şehrindeki Tancheng ilçesinde bir köylüyü hasat edilmiş mısırı havalandırırken gösteriyor. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

10 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletine bağlı Yongzhou şehrindeki Lanshan ilçesine bağlı Tushi kasabasındaki çeltik tarlalarını gösteriyor. (Fotoğraf: Peng Hua/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde bulunan Zixing'e bağlı Xingtang köyünde bir köylü pirinç hasadı yapıyor, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Ke/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde bulunan Zibo şehrindeki Yiyuan ilçesine bağlı Yuezhuang kasabasında bir köylü alıç meyvelerini topluyor, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhao Dongshan/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde bulunan Danzhai ilçesine bağlı Xingren kasabasında bulunan Shaocha köyünde bir köylü kavun çekirdeklerini kurutuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Huang Xiaohai/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

10 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Congjiang ilçesinde yer alan Gaozeng kasabasında köylüleri pirinç hasadı yaparken gösteriyor. (Fotoğraf: Lu Zhongnan/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

10 Ekim 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Congjiang ilçesinde köylüleri hasat edilmiş pirinci taşırken gösteriyor. (Fotoğraf: Luo Jinglai/Xinhua)

Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Congjiang ilçesindeki Bingmei kasabasında köylüler pirinç hasadı yapıyor, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wu Dejun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Çin Genelinde Sonbahar Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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