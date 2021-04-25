8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım - Son Dakika

8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım

25.04.2021 19:12
8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım, System.String[]

8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi '#HDPkkiçinHesapVakti' hashtagi ile olayların içeriğine ilişkin bilgilerin yer aldığı video paylaştı.

8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi  '#HDPkkiçinHesapVakti' hashtagi ile olayların içeriğine ilişkin bilgilerin yer aldığı video paylaştı.

Bakan Soylu, 6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu'nun, 'Onların anlatmadığı...' başlığı, '#HDPkkiçinHesapVakti" hashtagi ile paylaştığı videoda, olayların nasıl başladığı ve HDP ile PKK'lı yöneticilerin olaylara ilişkin sözleri yer aldı. Ayrıca 6- 8 Ekim olaylarında; 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaşın hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, 197 okul, 165 belediye binası ve aracı, 261 banka ya da ATM, 729 sivil araç ve bin 731 ev ve iş yerinin hasar gördüğü anımsatıldı.


8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım - Son Dakika


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