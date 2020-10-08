8 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem
Scoutium CEO'su Efe Aydın: Sistem üzerinden yapılan transferler var"Ülkemizin her coğrafyasından video ve analiz alabiliyoruz""Sistem bütün futbolseverlere ve bütün futbolculara açık""Türkiye'de Beşiktaş'a verdiğimiz hizmet gibi hizmet sağlamak istiyoruz""Yurt dışında çalışacağımız çok kulüp var"
FENERBAHÇE11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları sürecek14: 00 Yeni transferlerden Perotti basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak
BEŞİKTAŞ11: 30-18: 00 Siyah-beyazlı ekip, Denizlispor maçının hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirecek
HAZIRLIK MAÇLARI 16: 00 Özbekistan - İran19: 15 Rusya - İsveç20: 00 Güney Afrika - Namibya21: 45 Belçika - Fildişi Sahili22: 00 İngiltere - Galler
BASKETBOL-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-18: 00 Beşiktaş - Botaş
- Euroleague -20: 00 CSKA Moscow - Maccabi FOX Tel Aviv20: 00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona20: 30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko22: 00 Real Madrid - Valencia Basket
VOLEYBOL-Challenge Cup-20: 00 UVC Holding Graz - Halkbank
-AXA Sigorta Efeler Ligi-16: 00 Afyon Bld. Yüntaş - Altekma 20: 00 Arkas Spor - Bursa B.Şehir Bld.
-Avrupa Şampiyonası Kadınlar-
17: 30 Türkiye - Sırbistan
- Kaynak: DHA
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