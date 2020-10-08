8 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem

Scoutium CEO'su Efe Aydın: Sistem üzerinden yapılan transferler var

"Ülkemizin her coğrafyasından video ve analiz alabiliyoruz""Sistem bütün futbolseverlere ve bütün futbolculara açık""Türkiye'de Beşiktaş'a verdiğimiz hizmet gibi hizmet sağlamak istiyoruz""Yurt dışında çalışacağımız çok kulüp var"

FENERBAHÇE11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları sürecek14: 00 Yeni transferlerden Perotti basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak

BEŞİKTAŞ11: 30-18: 00 Siyah-beyazlı ekip, Denizlispor maçının hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirecek

HAZIRLIK MAÇLARI 16: 00 Özbekistan - İran19: 15 Rusya - İsveç20: 00 Güney Afrika - Namibya21: 45 Belçika - Fildişi Sahili22: 00 İngiltere - Galler

BASKETBOL-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-18: 00 Beşiktaş - Botaş

- Euroleague -20: 00 CSKA Moscow - Maccabi FOX Tel Aviv20: 00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona20: 30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko22: 00 Real Madrid - Valencia Basket

VOLEYBOL-Challenge Cup-20: 00 UVC Holding Graz - Halkbank

-AXA Sigorta Efeler Ligi-16: 00 Afyon Bld. Yüntaş - Altekma 20: 00 Arkas Spor - Bursa B.Şehir Bld.

-Avrupa Şampiyonası Kadınlar-

17: 30 Türkiye - Sırbistan