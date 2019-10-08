Son Dakika Haberleri: 8 ekim salı dha spor gündemi
Son Dakika Spor 8 ekim salı dha spor gündemi

8 ekim salı dha spor gündemi

1 saat önce

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, Tijana Boskovic ve Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyorHande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayızYeon-Koung Kim: İki taraf için...

8 ekim salı dha spor gündemi, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, Tijana Boskovic ve Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyor
Hande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz
"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"
Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız
Yeon-Koung Kim: İki taraf için de zor bir maç olacak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam edecek.

KADIN A MİLLİ TAKIMI
Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı (A Grubu)
16.00 Türkiye - Slovenya (Kocaeli)

FUTBOL FEDERASYONU
16.00 TFF Yönetimi, 2020 Şampiyonlar Ligi finali evsahipliği konusunda UEFA ve üyelere bilgilendirme toplantısı yapacak.

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip izinli.

TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım izin yapacak.
FUTBOL
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.


Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok!
Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 ekim salı dha spor gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]