8 ekim salı dha spor gündemi

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, Tijana Boskovic ve Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyor
Hande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz
"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"
Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız
Yeon-Koung Kim: İki taraf için de zor bir maç olacak
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam edecek.
KADIN A MİLLİ TAKIMI
Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı (A Grubu)
16.00 Türkiye - Slovenya (Kocaeli)
FUTBOL FEDERASYONU
16.00 TFF Yönetimi, 2020 Şampiyonlar Ligi finali evsahipliği konusunda UEFA ve üyelere bilgilendirme toplantısı yapacak.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip izinli.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım izin yapacak.
FUTBOL
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.