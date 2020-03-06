8 El Kaide şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 El Kaide şüphelisi yakalandı - Son Dakika

8 El Kaide şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, El Kaide'ye bağlı Had Grubu adı verilen oluşum üyelerinin, Suriye'ye örgüt elemanı gönderdiği yönünde faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Karamürsel ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

8 El Kaide şüphelisi yakalandı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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