"8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı" açıldı

Erzurum'da istihdama yönelik faaliyet yürüten özel sektörden firmaların katılımıyla "8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı" düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Atatürk ile Erzurum Teknik üniversitelerinin öncülüğünde Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, yurt içinden 92 firma katılıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, kentte istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstihdama yönelik proje ve yatırımları desteklediklerini ifade eden Memiş, "Kamunun kaynaklarının bir lirasını bile çarçur etmeme gayretindeyiz. Bir Türk lirasını bile şatafat ve gösterişte değil vatandaşın hizmetinde ve emrinde kullanıyoruz. İnsanlarımıza helal yoldan istihdam sağlamanın derdindeyiz. Laf değil, iş üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

Memiş, Erzurum Havalimanı'na kurulması planlanan ve uçakların olumsuz hava koşullarında da iniş kalkış yapmasına olanak sağlayan CAT 3A sisteminin tamamlanamaması konusundaki eleştirileri doğru bulmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili hem idarenin hem müteahhit firmanın hem de kusur varsa ilin valisi olarak kendi üzerime de alıyorum. Kentteki insanların moralini bozmak için bunu fırsat bilenler var. Bu kentin moralini kimse bozmaya çalışmasın, buna müsaade etmeyiz. Kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz işimizi yaparak bu kente değer katmaya çalışıyoruz. Sorunları olanlar varsa gelip bizimle yüz yüze konuşsunlar. Sorunu çözme noktasında ciddi adımlarımız var. Vatandaşlarımızı mağdur etmeme gayretindeyiz. Bir gram emeği olmayıp, kente değer katan insanların moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz boğazından bir kuruş haram para geçmeyen kamu görevlileriyiz, yaptığımız işin farkındayız. Bu işlere de pabuç bırakmayız."

Erzurum milletvekilleri ve ildeki yöneticilerle gerçekleştirdikleri toplantılarda kente en az 10 fabrika daha yapma kararı aldıklarını dile getiren Memiş, bunlardan ikisinin neredeyse hazır durumda olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de üretim ve istihdamı artırmayı arzuladıklarını anlatarak, "Hangi tesisi, hangi güzel hizmetleri yaparsak yapalım aç ve işsiz insanların derdini gidermez. Belediye olarak şehrin turizm ve hayvancılık şehri olmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönem içinde Valimiz ve siyasilerimizle Erzurum'da önemli adımlar atarak bu alanda da eksiklikleri gidereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuar, yarın sona erecek.