8. Eurasia Rail Demiryolu Sektörüne Damga Vurmaya Hazırlanıyor

Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3. demiryolu ve hafif raylı sistemler fuarı Eurasia Rail bu yıl 8. kez 10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek. Bölgedeki raylı sistemler sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirecek olan fuar 2017 yılında 25 ülkeden 200'ü aşkın katılımcı ve 11 bin 949 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde organize edilen 8. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail bu yıl 8. kez 10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de fuarizmir Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Demiryolu sektöründeki son gelişmelerin konuşulduğu ve karar vericilerin uluslararası buluşma platformu olarak ön plana çıkan fuar, bu yıl da sektör devlerini ve profesyonel ziyaretçileri tek çatı altında toplayarak 2011'den beri Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutmanın yanında mevcut ilişkilere ve yeni iş birliklerine açılan kapı olmaya devam ediyor.

Eurasia Rail'de bu yıl ALSTOM, METRO İSTANBUL, CAF, DURMAZLAR, CRRC, TÜDEMSAŞ, ASELSAN, SIEMENS, TCDD, TUVASAŞ, HYUNDAI EUROTEM, KARDEMİR, TÜLOMSAŞ, TALGO, KNORR-BREMSE, ANSALDO STS ve BOZANKAYA gibi sektörün önde gelen firmaları katılımcı olarak yer alacak. Ayrıca fuarda yer alacak katılımcılar hem alım heyeti programı ile yeni iş birliklerine imza atma şansını elde ederken hem de fuar boyunca işlenecek konferans konuları ile sektör hakkında bilgi sahibi olacaklar.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C.D.D, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Ticaret Odaları ve Dernekleri ile iş birliği çerçevesinde gerçekleşen fuarda; bu sene Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan yerli ve yabancı profesyonel alıcılar Eurasia Rail 2019 fuarında ağırlanacak.

Küresel demiryolu endüstrisine dair yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak

Üç gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik programında; konferanslar, yuvarlak masa buluşmaları ve atölyeler raylı sistemlerdeki teknolojik gelişmeler, tedarik ve operasyonel konulara odaklı bir içerik planıyla ele alınacak. Üç gün boyunca uzman görüşleri, örnek vaka çalışmaları ve sektördeki son gelişmeleri içeren etkinlikler, raylı sistemler sektörünün üst düzey karar vericilerini, departman direktörlerini ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirecek.

Eurasia Rail'de bu yıl, küresel demiryolu endüstrisinde uygulanan en trend teknolojiler ve sektörde gerçekleşen yatırımlar değerlendirilecek. 20'den fazla oturumda 50'den fazla uzman konuşmacı sektörde yaşanan gelişmeler hakkındaki en güncel bilgileri paylaşacak. Fuarda öne çıkan bazı oturumlar ise; "Demiryollarımızın Bugünü, Geleceği ve Ekonomi Beklentileri", "Raylı Sistemlerde Güvenlik", "Kent İçi Raylı Sistemlerde Yerlileştirme ve Yatırımlar" ve "Mega Proje Vaka Çalışması: Raylı Sistemler İçin Ülkemizde Oluşturulacak Ar- Ge Merkezi" olacak.

Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3. demiryolu ve hafif raylı sistemler fuarı Eurasia Rail'in önemine vurgu yapan Eurasia Rail Fuar Direktörü Semi Benbanaste, "Bu yıl 8.'sini İzmir Gaziemir'de bulunan fuarizmir Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğimiz fuarımızda dünyanın birçok farklı noktasından gelecek misafirler ile buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Raylı sistemler, tüm dünyanın önem verdiği, pratik, ekonomik ve üst düzey güvenliğe sahip sistemler olmasıyla her geçen gün ön plana çıkmaya devam ediyor. Ülkemizdeki verilere bakıldığı zaman; tüm dünyada gerçekleşen demiryolu yatırımlarının ülkemizde de önemli seviyelere çıktığını görebiliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda ülkemizde demiryolu ağının genişletilmesine harcanan miktarın 2023 yılına kadar 46 milyar doları bulmuş olması hedefleniyor. Bu harcamanın büyük kısmını hafif raylı sistemler oluştururken, metro hatları da ülkenin planları arasındaki önemini koruyor. Türkiye, 2023'e kadar demiryolu ağını önemli ölçüde genişletmiş olacak. Ayrıca 10.000 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere fazladan 12.000 kilometrelik demiryolu hattı inşa etme projesi bulunuyor. ITE Grup olarak bizler, 2011 yılından bugüne en trend teknolojileri ve sektörde gerçekleşen yatırımları değerlendirmek amacıyla dünyanın önde gelen sektör temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Bu yıl da T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C.D.D, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Ticaret Odaları ve Dernekleri ile iş birliği çerçevesinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan yerli ve yabancı profesyonel alıcıları ağırlayacağız" dedi.

Ülkemizde özellikle son yıllarda ulaşım sektörünün önemli bir alt dalı olan raylı ulaşım sistemleri sektöründe ciddi yatırımlar ve teşvikler gerçekleştiğine değinen Schaeffler Genel Müdür'ü Mehmet Safaltın, "Türkiye'nin jeopolitik önemi ve artan genç nüfusu ile birlikte demiryolu alanındaki gelişmeler bu fuarı çok daha önemli bir hale getirmekte olup, Eurasia Rail fuarı katılımcıları sektördeki son teknolojik ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sunma fırsatı yakalamaktadırlar. Özellikle son dönemlerde Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin bütün sektörlerde olduğu gibi raylı sistemler sektöründe de somut bir şekilde öne çıktığını biliyoruz. Bu fuarda da endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin somut uygulama örneklerini hem ürün hem de hizmet açısından görüyor olacağız. Dolayısı ile gelen ziyaretçilerin yeni gelişen trendi sadece raylı sistemler sektörü için değil farklı sektörler için de kullanma imkânı bulacaklarını söyleyebiliriz. Türkiye'nin jeopolitik önemi, artan genç nüfusu ve şehirleşmedeki oranın her geçen gün artması ile birlikte raylı ulaşım sistemlerine hitap eden Eurasia Rail fuarı önem kazanmaktadır. Dolayısı ile bu fuar sadece Türkiye'deki katılımcılar için değil pek çok farklı ülkelerden farklı ziyaretçilerin katıldığı enternasyonal bir fuardır ve katılan tüm üretici ve uygulamacı firmalar sektördeki son gelişmeleri geniş ve enternasyonal ziyaretçi kitlesine sunabilme imkânına sahiptirler.