8 eylül pazar dha spor gündemi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
19.30 Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler, Moldova maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
20.00 Sarı-lacivertliler, deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY
Takım izinli
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
BİNİCİLİK
Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası tamamlanacak.
MOTOKROS
Afyon'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ödül töreniyle sona erecek.
- TFF 2'nci Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
17.00 MKE Ankaragücü - Desna
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor