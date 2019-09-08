Son Dakika Haberleri: 8 eylül pazar dha spor gündemi
Son Dakika Spor Haber

8 eylül pazar dha spor gündemi

1 saat önce

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI19.30 Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.

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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
19.30 Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler, Moldova maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE
20.00 Sarı-lacivertliler, deplasmanda Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY
Takım izinli

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

BİNİCİLİK
Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası tamamlanacak.

MOTOKROS
Afyon'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ödül töreniyle sona erecek.

- TFF 2'nci Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
17.00 MKE Ankaragücü - Desna
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor


voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
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