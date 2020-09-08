8 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla devam edecek.

Son Dakika

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı

Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı

Son Dakika! Diyanet tartışma yaratan Heybeliada'daki binayı pandemi hastanesi olması halinde iade etmeye hazır

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor

Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü