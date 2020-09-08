FENERBAHÇE
11.00 Sarı-lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla devam edecek.14.00 Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
MARATON10.30 15'inci İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı düzenlenecek. (Haliç Kongre Merkezi Lale Salonu)VOLEYBOLAXA Sigorta Şampiyonlar Kupası (Erkekler)19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas SporAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Halkbank - Afyon Bld. Yüntaş
13.00 Yeşilyurt Voleybol Takımı'nda sponsorluk anlaşması imzalanacak.
TENİS11.00 Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen 'TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Turnuvası' başlayacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ19.00 Ermenistan - Estonya19.00 Gürcistan - Makedonya21.45 Belçika - İzlanda21.45 Danimarka - İngiltere21.45 Fransa - Hırvatistan21.45 İsveç - Portekiz21.45 Güney Kıbrıs - Azerbaycan21.45 Lüksemburg - Karadağ
21.45 San Marino - Lihtenştayn
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:32 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 8 Eylül Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor