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8 FARKLI DOLANDIRICILIKTAN ARANAN SAHTE ECZACI VE PSİKİYATRİST YAKALANDI - Son Dakika

8 FARKLI DOLANDIRICILIKTAN ARANAN SAHTE ECZACI VE PSİKİYATRİST YAKALANDI

08.11.2021 14:01

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kendisini psikiyatri doktoru ve eczacı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran Mahmut Can Karaahmetli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kendisini psikiyatri doktoru ve eczacı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran Mahmut Can Karaahmetli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin İstanbul, İzmir, Antalya ve Sakarya'da 8 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen Karaahmetli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası'na yerleşen Mahmut Can Karaahmetli, kendisini eczacı ve psikiyatri doktoru olarak tanıttı. Lüks mekanları tercih eden Karaahmetli, çevre edinmeye başladı. İnternet üzerinden sözde psikiyatrik teşhis ve tedavi yapan Karaahmetli, yine internet üzerinden Samsun ilinde yaşayan kadın K.N.U. ile tanıştı ve işe aldı. Çalışanı adına banka hesabı açan Karaahmetli, sözde tedavilerinin ödemelerini tahsil ederken de bu hesabı kullandı.

Son olarak internet üzerinden kendisine İstanbul'dan ulaşan kadı H.Y.K.'den, sözde ilaçlarının Ege bölge temsilciliğini verme vaadiyle 150 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan H.Y.K. polise başvurdu.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında Mahmut Can Karaahmetli'nin, İzmir, Antalya, Sakarya ve İstanbul illerinde 8 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Karaahmetli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 FARKLI DOLANDIRICILIKTAN ARANAN SAHTE ECZACI VE PSİKİYATRİST YAKALANDI

Karaahmetli, İstanbul, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 FARKLI DOLANDIRICILIKTAN ARANAN SAHTE ECZACI VE PSİKİYATRİST YAKALANDI - Son Dakika


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