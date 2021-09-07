Üye Girişi
8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı - Son Dakika

8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı

07.09.2021 14:19
8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı, System.String[]

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan ve il genelinde 8 farklı dosyadan faili firar olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda kanepenin arkasında saklanır halde bulundu.

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan ve il genelinde 8 farklı dosyadan faili firar olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda kanepenin arkasında saklanır halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre kentte yaşanan hırsızlık olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için; Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' ve 'Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından yakalama emri ile aranan, hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve il genelinde 'Kasten Yaralama', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Tehdit', 'Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı' suçlarından 8 ayrı dosyadan faili firar olarak aranan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. M.A.'nın A.T.'ye ait Germir Mahallesi'ndeki ikamette saklandığını tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.A., kanepenin arkasına saklanır halde yakalandı. Yapılan aramalarda Adana'dan ve Kayseri'den olmak üzere 'Güveni Kötüye Kullanma' suretiyle çalıntı olan 2 adet araç ele geçirildi. Ayrıca; 5 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 3 adet TV, 12 adet çeşitli markalarda telefon, ev eşyaları ve hırdavat malzemeleri ile birlikte aynı ikamette 4 adet tüfek, 1 adet tabanca ve bunlara ait 175 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet kuru sıkı fişeği ve 2 adet 6136 sayılı kanun kapsamına giren fişek elde edildi. İkamet sahibi A.T. hakkında soruşturma başlatılırken M.A. ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı
8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı
8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı
8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çalışana aşı ve PCR testi zorunlu tutulabilir mi? İşte 10 soruda yeni dönemin detayları 15:44 Çalışana aşı ve PCR testi zorunlu tutulabilir mi? İşte 10 soruda yeni dönemin detayları Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı 15:37 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık 15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor 15:28 Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti 15:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor 14:44 Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı 14:00 Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi
15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:36 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı
15:32 Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı
15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
15:21 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi
15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var
14:46 Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi         
15:46
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı         
15:32
Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi         
15:29
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi         
15:22
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
"Habersiz çektim" notuyla paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması takdir topladı         
13:46
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 15:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement