8 farklı kategoride 32 sporcu ödül aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor 8 farklı kategoride 32 sporcu ödül aldı - Son Dakika Spor

8 farklı kategoride 32 sporcu ödül aldı

6 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası'nda 8 farklı kategoride 216 sporcu yarıştı.

8 farklı kategoride 32 sporcu ödül aldı, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası'nda 8 farklı kategoride 216 sporcu yarıştı. Organizasyonda, 8 farklı kategoride dereceye giren 32 sporcu ödüllerini düzenlenen törenle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.


Badminton branşında spor okulu çalışmalarını Atatürk Kültür ve Spor Merkezi ile İbrahimli Spor Merkezi'nde yürüten Şehitkamil Belediyesi; kulüp çalışmaları, turnuvalar ve şenliklerde elde edilen tecrübelerle ay-yıldızlı formayla yarışan sporcular yetiştiriyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 3. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası'nı organize eden Şehitkamil Belediyesi, kortlarda 216 sporcuyu misafir etti. Erkekler ve bayanlarda 8 farklı kategoride dereceye giren 32 sporcu, ödüllerini Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende aldı. Ödül töreni sırasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ile Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu genç sporcuların mutluluğunu paylaşan isimler oldu.


"En iyi olmaya talip olduk"


3. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası Ödül Töreni'nde katılımcı sporcu ve sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ihtisaslaşmaya gittikleri branşlarda en iyi olmaya talipli olduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:


"Geleneksel hale getirdiğimiz 25 Aralık Badminton Kurtuluş Kupası müsabakalarında başarı gösteren sporcularımızı gönülden kutluyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğimize organizasyonun düzenlenmesinde yapmış oldukları büyük katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden beri özellikle belirli branşlarda ihtisaslaşmaya gittik. Her branşta yarım yarım iş yapmaktansa belirli branşlarda en iyi olmaya talip olduk. Çok şükür, tüm ekip arkadaşlarımızla da bunu başardık. Bugün; yüzmede dünya şampiyonlarının çıkması, basketbolda Milli Takım'a giden sporcuların olması, satrançta yine çok başarılı turnuvalardan ulusal arenaya giden sporcuların olması, badmintonda Gaziantep'te adım adım yükselen grafiği hep birlikte izliyoruz. Alt yaş grubundaki çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak adına temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları faaliyetlerine yoğunlaştık. Bu organizasyonda dereceye giren tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Turnuvamıza katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Atalarımıza layık olabilmek adına 25 Aralık Kurtuluş Kupaları vesilesiyle kahraman ecdadımızı minnet, rahmetle yad ediyorum. Tüm sporcularımıza yaşamları boyunca başarılar diliyorum." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
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