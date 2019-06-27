8 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı
2 saat önce
Gaziantep Emniyeti Şahinbey devriye ekipleri 8 farklı suçtan aranması bulunan şüpheli şahsı yakaladı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Emniyeti Şahinbey
devriye ekipleri 8 farklı suçtan aranması bulunan şüpheli şahsı yakaladı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü
Devriye Ekiplerince Güneykent
mahallesinde yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Ö. isimli şahsın yapılan sorgulamasında, "kasten öldürme, ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve görev yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam da 8 farklı suçtan arandığı anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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