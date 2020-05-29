8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda final müsabakaları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.

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