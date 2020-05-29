8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda final müsabakaları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.
Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Klasik Yay Erkekler:
1- Samet Ak (Türk Milli Takımı)
2- Ulaş Berkim Tümer (Türk Milli Takımı)
3- Mete Gazoz (Türk Milli Takımı)
Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu Büyük Erkekler:
1- Osman Öztürk (Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)
2- Ahmet Üçler (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Mustafa Muaz İnaltekin (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
Makaralı Yay Erkekler:
1- Furkan Oruç (Türk Milli Takımı)
2- Ege Kıyıcı (Marmara Okçuluk)
3- Süleyman Araz (Türk Milli Takımı)
Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu Büyük Kadınlar:
1- Ahu Eker (İstanbul Okçuluk İhtisas Kulübü)
2- Habibe Özcan (Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)
3- Beyzanur Akhan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
Klasik Yay Kadınlar:
1- Zeynep Köse (Türk Milli Takımı)
2- Asya Karataylı (Türk Milli Takımı)
3- Gülnaz Büşranur Coşkun (Türk Milli Takımı)
Makaralı Yay Kadınlar:
1- Ayşe Bera Süzer (Türk Milli Takımı)
2- Yeşim Bostan (Türk Milli Takımı)
3- Gizem Elmaağaçlı (Türk Milli Takımı)
Organizasyon, bu akşam ödül töreniyle tamamlanacak.