Son Dakika Haberleri: 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ekim'de terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca arama kararı çıkartılan 3 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediliyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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