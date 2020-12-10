8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi - Son Dakika

8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi

10.12.2020 13:19
8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi, System.String[]

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tasarımda ortak alanların hızlı dönüşeceğini belirterek, "Dönüşebilir tasarımlar, dönüşebilir mobilyalar, bir mekanı birden fazla fonksiyon için kullanma artacak, pratikleşecek.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tasarımda ortak alanların hızlı dönüşeceğini belirterek, "Dönüşebilir tasarımlar, dönüşebilir mobilyalar, bir mekanı birden fazla fonksiyon için kullanma artacak, pratikleşecek." dedi.

Timur, çevrim içi olarak gerçekleştirilen 8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, pandeminin öncelikle akut sosyolojik etkisi olacağını ifade ederek, bu etkilerden bir kısmının da kalıcı olacağını söyledi.

Pandeminin ofis hayatına etkisinin kalıcı olabileceğini ancak işin de bir sosyalleşme aracı olduğunu belirten Timur, "Davranışsal dönüşüm kültürel dönüşüm ile oluyor. Zor deneyimlerle, kıtlık gibi özel durumlarla veya trendlerle belli bir zamanda oluyor. Endişeleriniz ne kadarsa ikiye bölün. Hepsi gerçek olmayacak." dedi.

" Uber'in ev versiyonları, türev enstrümanlar öne çıkacak"

Erden Timur, artık ev ortamında ofis de istenildiğini ancak satın alma gücü düşeceği için bunun daha çok inovatif çözümlerle mümkün olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Nef olarak 'foldhome' sistemimiz buna bir çözümdü aslında. Uber'in ev versiyonları, türev enstrümanlar öne çıkacak. Üyelikli sistemler, gayrimenkul kısmının sermaye piyasalarına entegrasyonunu kolaylaştıracak. Tasarımda ortak alanlar hızlı dönüşecek. Ev içi tasarımda eksikler keşfedildi. Dönüşebilir tasarımlar, dönüşebilir mobilyalar, bir mekanı birden fazla fonksiyon için kullanma artacak, pratikleşecek.

Ortak alanlar konusunda evine ilave edebileceği alanlar ile ilgili büyütüp küçültme öne çıkacak. Toplu kullanım alışkanlığı dönüşüyor. Üretim metotları da değişecek ve endüstriyelleşecek. 4. sanayi devrimini konuşuyoruz ama konutta halen 1. sanayi devrimi yaşanmamış durumda. Sürdürülebilir değil. O yüzden tasarımlar, saha dışı üretimle şekillenecek. Dijitalleşmek için endüstriyel tarafın olması gerekiyor ve olacak. Bir de 'tiny house' denilen, mekandan bağımsızlaşarak yaşama trend olduğu için daha macera seven, daha farklı düşünceye odaklananlar için deneyimdi, bunun çapı da genişledi. Daha kolay mobilleşebilir bir süreç olacak."

"Proptech"in oluşması ile sektörün bu durumdan etkileneceğine işaret eden Timur, "Fintech, finans endüstrisine çok katkı sundu. ABD'de iki proptech fonla iletişimdeyim. Binaların yönetimi ile ilgili dijitalize etme konusunda yeni eğilimler göreceğiz. Birbiriyle görüşüp ev değiştirmeyi görüşenler için altyapı geliyor. Şehirden kaçmak isteyenlerle ilgili yazılımlar var." diye konuştu.

Yönetim Kurulu, Erden Timur, Uber, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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