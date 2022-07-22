8 geyik üretilerek doğaya salındı - Son Dakika
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8 geyik üretilerek doğaya salındı

22.07.2022 12:03
8 geyik üretilerek doğaya salındı

Samsun Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde 2022 yılında 8 geyik üretilerek doğaya salındı.

Samsun Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde 2022 yılında 8 geyik üretilerek doğaya salındı.

Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde 2020 yılında 6 adet kızıl, 2021 yılında 5 kızıl geyik üretildi. 2022 yılında yavru geyik üretilemedi. Doğaya salım faaliyetlerinde 8 adet geyik Çorum'un Osmancık ilçesinde salındı. Ayrıca 2022 yılında 170 tane hayvan tedavi edilerek doğaya bırakıldı. Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında 2022 yılında 13 bin 560 adet sülün üretilerek muhtelif illere dağıtımı yapılacak.

31 ADET FOTOKAPAN İLE YABAN HAYATI İZLENİYOR

Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ile geyik, çakal, kurt ve karaca gibi yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi çerçevesinde bin 784 damarlı bitki, 51 memeli, 362 kuş, 29 balık, 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki, 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi. Bunun yanı sıra av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 113 kişiye ise 236 bin 517 TL ceza yazıldı.

(Furkan Abrek Ünal - İHA)

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Kaynak: İHA

Osmancık, Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 geyik üretilerek doğaya salındı - Son Dakika

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