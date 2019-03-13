8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor
1 saat önce
Tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey'de, bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor.
Tarımsal üretimde Türkiye
'nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey
'de, bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30
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