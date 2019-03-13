Son Dakika Haberleri: 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor

8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor

1 saat önce

Tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey'de, bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor.

8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor, System.String[]
Tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey'de, bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30 

Türkiye, Karacabey, Ekonomi
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