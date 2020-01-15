8 göçmen çocuk kapalı bölümden çıkamayarak boğulmuş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 göçmen çocuk kapalı bölümden çıkamayarak boğulmuş - Son Dakika

8 göçmen çocuk kapalı bölümden çıkamayarak boğulmuş

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçtiğimiz günlerde fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk, 11 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 6 kişi, Çeşme Adliyesine sevk edildi.

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçtiğimiz günlerde fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk, 11 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 6 kişi, Çeşme Adliyesine sevk edildi. Batan teknenin kaptanlığını yapan zanlının, 8 çocuğu teknenin önündeki kapalı bölüme kapattığını, çocukların çıkamadıkları için boğulduklarını itiraf ettiği öğrenildi.


Çeşme ilçesinde 11 Ocak 2020 Cumartesi günü meydana gelen olayda, fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk, 11 göçmen hayatını kaybetti. 1'i çocuk toplam 8 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı olayla ilgili güvenlik güçleri de harekete geçti.


Yaktığı ateşin başında yakalandı


Olayın hemen ardından başlatılan soruşturmada, batan fiber teknenin kaptanlığını yapan ve olay yerinden kaçan O.K., kurunmak için yaktığı ateşin başında yakalandı. Genişletilen soruşturma sonucunda, olayla ilgili olduğu şüphesiyle 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.


8 çocuk kapalı kaldı, can verdi


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Çeşme Grup Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlılardan fiber tekneyi kullanan kaptan O.K., suçunu itiraf ederek hayatını kaybeden 8 göçmen çocuğu teknenin önündeki kapalı bölüme kapattığını, tekneye toplam 19 göçmenin alınması nedeniyle teknenin battığını, kapalı alanın kapağının açılamaması sonucunda 8 çocuğun kapalı bölümde boğularak can verdiğini söylediği öğrenildi.


Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün hakkında daha önce de insan kaçakçılığı organizatörü olduğu iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Fiber teknenin Aliağa'dan 18 bin liraya satın alındığı da öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bilgisi edinildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu A.G. ve Türk vatandaşları Y.Ç., Ö.K., F.T, O.K. ve M.A. Çeşme Adliyesine sevk edildi. Zanlıların Çeşme Adliyesindeki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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