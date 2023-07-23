Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik yeni bir operasyonun düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Organizatörlerin 7'si tutuklandı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta, "Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki gözle görünür değişiklikleri kısa zamanda hissedecek" açıklamasını yapmıştı.

OPERASYONLAR SIKLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz NATO zirvesi dönüşünde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki gözle görünür değişiklikleri kısa zamanda hissedecek" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik operasyonlar sıklaştı.

"7 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de MİT koordinasyonunda yeni bir operasyonun düzenlendiğini belirtti. Twitter hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaşan Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakaladı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 18 ORGANİZATÖR YAKALANMIŞTI

Öte yandan Muğla ve Kırklareli'nde düzenlenen geçtiğimiz hafta düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalanmıştı.