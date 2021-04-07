8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
07.04.2021 08:10
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi kıyılarından açılan Afrikalı 8 düzensiz göçmenin üzerinde oldukları fiber teknenin su almaya başladı. Düzensiz göçmenler, bir süre sonra teknenin sürüklenmeye başlamasıyla Sahil Güvenlik birimlerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede göçmenlerin yerini tespit eden bir Sahil Güvenlik botu sığınmacıları kurtardı. Cunda Adası'na getirilen 8 düzensiz göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR
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