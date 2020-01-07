8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı - Son Dakika

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8 göçmeninin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı
6 saat önce
Muğla'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
Muğla'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, Kosova'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanmıştı. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin pasaport kontrolünden geçip uçağa gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı görülüyor. - İSTANBUL
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