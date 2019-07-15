Son Dakika Haberleri: 8 Gün: Ay'a İniş ve Geri Dönüş'ün Hikayesi
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8 Gün: Ay'a İniş ve Geri Dönüş'ün Hikayesi

3 saat önce

BBC'nin yapımcılığında hazırlanan "8 Days To The Moon and Back" adlı belgesel, Ay'a 1969 yılında Apollo 11 tarafından yapılan ilk seyahati dünyada ilk kez orjinal ses kayıtlarını da kullanarak izleyicilerle paylaşıyor.

8 Gün: Ay'a İniş ve Geri Dönüş'ün Hikayesi, System.String[]

Bugün hala merak uyandıran ve gerçekleştiği dönemde milyonları etkileyen, insanoğlunun Ay'a inişinin hikayesi, BBC yapımcılığında yeniden yorumlanıyor. Yüksek kaliteli NASA görüntüleri ve kapsamlı haber yayınlarının kullanıldığı filmde, cesaretin ve beklentinin nasıl başarıyla sonuçlandığı anlatılıyor.

Bugüne kadar hiç yapılmayanın yapılarak astronotların orijinal ses kayıtlarının kullanıldığı "8 Days To The Moon and Back" filminde izleyiciler, sekiz gün süren bu inanılmaz yolculuk sırasında Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin ve Michael Collins'in tüm konuşmalarını duyma fırsatı bulacak.

Filmin birinci bölümünde astronotların yaşadığı zorluklara yer verilirken ikinci bölümünde Ay'a inişin heyecanlı dakikaları aktarılıyor. Orjinal görüntülerin de yer yer kullanılmasıyla astronotların deneyimledikleri sıra dışı hikayeye yer veriliyor.

BBC Earth'te yayınlanacak olan filmin birinci bölümü 18 Temmuz'da, ikinci bölümü 19 Temmuz'da saat 23.00'te yayınlanacak. ABD'den yıldızları izlemek isteyenler için de 20 Temmuz saat 21.30'da yayınlanacak olan filmle ilgili yorum ve bilgiler, sosyal medyada açılacak #8Days hashtag'inden takip edilebilecek.

NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:32 Kaynak: Bültenler
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