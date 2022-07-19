8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş! - Son Dakika
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8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!

19.07.2022 17:59

Tekirdağ'ın İstanbul sınırında bulunan Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolduktan 8 gün sonra Çatalca'da bulunan 20 yaşındaki genç Şehmus Ele'nin hayatta kalabilmek için böğürtlen yediği öğrenildi.

Tekirdağ İstanbul sınırında ormanlık alanda 8 gündür kaybolan Şehmus Ele jandarma tarafından öğle saatlerinde Çatalca'da ormanlık alanda bulunmuştu. Ele, Çatalca Jandarma İlçe Komutanlığı ifadesinin alınmasının ardından babası ve bir akrabası tarafından teslim aldı.

BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALDI

Ele'nin fotoğraf çekmek için ormana girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Şehmus Ele'nin ifadesinde ormanda hayatta kalabilmek için ise böğürtlen yediği öğrenildi. İlk açıklamayı yapan genç Şehmus Ele, "Özellikle Çatalca jandarmaya teşekkürler. Allah razı olsun. Çok fazla konuşamıyorum" dedi.

8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış

BABADAN TEŞEKKÜR

Oğlunun kaybolmasıyla ilgili konuşan baba Vahit Ele, "Teşekkür ederim herkese. Sağlıklı bulduk. Sadece böğürtlen yemiş bir de su içmiş" diye konuştu.

8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış

400 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Ailesinin başvurusu üzerine Ele'nin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İstanbul ve Tekirdağ'dan jandarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarına arama kurtarma ekipleri Ele'nin bulunması için seferber oldu. Yaklaşık 400 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında önce Ele'nin cep telefonu, bıçağı ve kıyafetleri bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler Şehmus Ele'yi arama çalışmalarını son günlerde Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bugün Ele'yi Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ olarak buldu.

YORUMLAR
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Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra ormanda sağ bulundu Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra ormanda sağ bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, İstanbul, Çatalca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş! - Son Dakika
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