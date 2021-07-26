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8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı - Son Dakika

8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı

26.07.2021 00:10
8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı, System.String[]

DÜZCE'de bir oto lastik tamirhanesi, lastiklerin tutuşması sonucu alev alev yandı.

DÜZCE'de bir oto lastik tamirhanesi, lastiklerin tutuşması sonucu alev alev yandı. İş yeri sahibi Mustafa Bokzurt'un 8 gün önce dükkanında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerindeki oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. 17 Temmuz tarihinde iş yerinde ölü olarak bulunan, yapılan otopsisinde kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği anlaşılan Mustafa Bokzurt'a ait lastik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tamirhane içerisinde ve yanında bulunan lastiklere sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yeri hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı - Son Dakika


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