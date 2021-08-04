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8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi - Son Dakika

8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

04.08.2021 17:03

Türkiye'de 8 günden bu yana devam eden orman yangınları büyük tahribata sebep oldu. Yüksek sıcaklıkların da etkisiyle söndürülmesi zorlaşan yangınlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit'ten bir nebze de olsa rahatlatan bir haber geldi. Macit'in açıklamalarına göre, Antalya bölgesinde önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları, 8 ila 10 dereceye kadar düşebilir.

Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Bodrum, Milas, Marmaris ve çevrelerinde günlerden bu yana etkili olan yangınlar, vatandaşlara kabusu yaşattı. Yangınların büyümesinde hava sıcaklıklarının da etkili olduğu aktarıldı. Yangının başladığı günden bu yana bölgede devam eden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Bu gelişme de bir nebze olsa yangınların etkisini azaltabilir.

8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

"DÜŞÜK NEM, YANGINLARIN BÜYÜMESİNDE ETKİLİ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, hava durumu tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, özellikle güneyde etkili olan sıcaklığın yangınların üzerindeki etkisiyle ilgili, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangınları için en gerekli şey. Bugünlerde de maalesef özellikle rüzgarın kuzeyden esmesinden dolayı fön etkisi yapıyor, nemi özellikle çok fazla düşürüyor. Şöyle bir örnek vereyim; özellikle rüzgar kuzeyde olduğu zaman 10'dan daha aşağı 5'e kadar düşüyor. Rüzgar güneyde olsaydı nem 70-80'lere kadar çıkıyor. Arada bu kadar büyük bir fark var. Yüksek sıcaklık ve kuzeyden gelen rüzgar ile beraber düşük nem orman yangınları için maalesef çok fazla etkili yapıyor. Diğer faktörlerin yanında düşük nemin ve yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarının sürmesi konusunda önemli bir etkisi var" dedi.

8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

"CUMARTESİ SICAKLIKLAR, 8-10 DERECEYE KADAR DÜŞECEK"

Hava Tahmini Uzmanı Macit, perşembe ve cuma günü de güneyde yüksek sıcaklık beklendiğini belirterek, "Özellikle önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Ancak cumartesi günü hissedilir derecede azalış ile birlikte yerelde özellikle Antalya ve çevrelerinde sağanak yağış da bekliyoruz. Hafta sonu da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Antalya'da 42 derece bekliyoruz. Cumartesi günü 32 dereceye kadar azalacak. Daha sonra tekrar artıyor; ama en azından yarın ile cumartesi günü arasında 8-10 derecelik farkımız olacak. Sıcaklıkların düşeceğini buna bağlı olarak da rüzgarın dönmesi ile nemin artacağını söyleyebiliriz, beklentimiz bu. Her zaman söylediğimiz gibi düşük nem ve yüksek sıcaklık; en büyük faktörümüz bunlar olduğu sürece maalesef orman yangınları oluyor. Bununla ilgili devamlı Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halindeyiz, koordineli çalışma yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz, onlardan da geri dönüşleri alıyoruz" diye konuştu.

8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

"YEREL OLARAK KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Abdullah Macit, perşembe ve cuma günü güney kesimlerde yağış beklemediklerini, hava sıcaklıklarının yine mevsim normallerinin 4 ile 9 derece üstünde seyredeceğini hatırlatarak, "Ama cumartesi günü Antalya çevrelerinde yerel yağışlarımız var. Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Özelikle cumartesi günü yurdun iç kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlarımız var. Bu yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Batı Karadeniz'de şu andaki tahminlerimize göre yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili uyarılarımızı cuma günü yayımlayacağız. Hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini ve hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine ineceğini söyleyebilirim" dedi.

Hava Tahmini Uzmanı Macit, Marmaris'te 3 Ağustos itibarıyla 45,5 ile tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığını söyledi. Macit, Antalya'da da 3 merkezde yine sıcaklık rekoru kırıldığını belirtti.

8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Abdullah Macit, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi - Son Dakika


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