Üye Girişi
8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı - Son Dakika

8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı

04.02.2022 18:57
8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 8 gündür haber alınamayan 90 yaşındaki adama, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kar yığınları arasında güçlükle ilerlemesi ile ulaşıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 8 gündür haber alınamayan 90 yaşındaki adama, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kar yığınları arasında güçlükle ilerlemesi ile ulaşıldı.

Taşova ilçesine bağlı Karlık köyü Taştepe Mahallesi'nde 8 gündür haber alınamayan 90 yaşındaki Ahmet Bahar, ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Taşova Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Şefi Vedat Yapal ve personellerin gece başlattıkları arama kurtarma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah saatlerinde yaşlı adama ulaşıldı. Yaşlı adam telefon kullanmadığı için haberleşme konusunda sorun yaşayan ekipler, yaşlı adamın evine kar yığınları arasında güçlükle ulaştı. Ekiplerin yoğun kar yağışı altında mahsur kaldığı evinde ulaştığı yaşlı adam, sağ salim jandarmaya teslim edildi. - AMASYA

8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Taşova, Amasya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 19:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: 8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement