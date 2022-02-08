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8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış! - Son Dakika

8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış!

08.02.2022 11:01

Denizli'de 8 gündür kendisinden haber alınamayan ve gece gündüz aranan19 yaşındaki Barış Özbek'in kayıplara karışmadan önce internetten "Dağda hayatta nasıl kalınır?, Doğada nasıl yaşanır?" şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00'da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan evine saat 15.00'da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı.

Akşam saatlerine kadar bekleyen Özbek'i bekleyen aile çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek'i aradı.

8 gündür haber alınamayan Barış için arama çalışmaları sonlandırıldı

YANINDA VALİZİYLE KAYBOLDU

Jandarma ekipleri, Barış Özbek'in bindiği otobüs şoförü ve aynı araçta seyahat eden arkadaşının bilgisine başvurdu. Özbek, araçtan evine 50 metre uzaklıkta indiği ve yanında pazar çantası içerisinde portakal, sırt çantası ile el valizi olduğu öğrenildi.

SADECE ENİŞTESİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

Özbek'in 1 Şubat 2022 Salı günü Kirazlıyayla Mahallesi'nde indiği tespit edilmesinin ardından mahallede bulunan evlerde de arama gerçekleştirildi. Mahalleye yakın noktada bulunan Emecik baz istasyonundan sinyal alan jandarma ekipleri, arama çalışmalarını sinyalin geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp Özbek'ten 2'nci günün sabahında alınan sinyalin ardından bir daha bağlantı sağlanamadı. Sinyal kayıtlarında ise kaybolmadan önce son 4 gün içerisinde sadece eniştesi ile görüştüğü öğrenildi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri sinyal alınan bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Özbek'in başka bir araca binmesi ihtimaline karşı jandarma ekipleri tüm araçları kontrollü şekilde geçişlerini sağladı.

8 gündür haber alınamayan Barış için arama çalışmaları sonlandırıldı

"DOĞADA NASIL YAŞANIR?" ARAMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri Özbek'in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek'in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda "Doğada nasıl yaşanır?", "Dağda hayatta nasıl kalınır?" şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmaları için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekiplerinden destek aldı. Gönüllü kuruluşlar ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar, gece ve gündüz devam etti. Ekipler termal drone ile havadan gece ve gündüz arama çalışması gerçekleştirdi. Arama kurtarma çalışmasının 6'ncı gününde vatandaşlar ile birlikte yaklaşık 60 kişi bölgenin en yüksek noktasına kadar arama yaparak ipucu bulmak için uğraştı. 6 Şubat 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar aranan Barış Özbek'ten her an gibi bir ipucuna rastlanamadığı için çalışmalar sonlandırıldı.

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Barış Özbek, Jandarma, Denizli, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış! - Son Dakika


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