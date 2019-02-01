8 Gündür Kayıp Burcu'nun Kaçırıldığı İddiası
39 dakika önce
NİĞDE'de amcası ile birlikte yaşayan Burcu Başer'in (15), 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi.
NİĞDE'de amcası ile birlikte yaşayan Burcu Başer'in (15), 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi. Altunhisar
İlçesine bağlı Ulukışla
Köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 15 yaşındaki lise 1'ci sınıf öğrencisi Burcu Başer, 8 gün iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Amcası Osman Başer, yeğeni Burcu Başer'e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Jandarmaya haber verdiklerini belirten amca Başer, 'Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yetkililerde bir an önce yeğenimi bulmalarını istiyorum" dedi. Yakını Barkın Başer ise: " Burcu'nun babası daha önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan hayatından endişe duyuyoruz. Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp. Yetkililerde yardım bekliyoruz" dedi. Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşta başlattı.
- Niğde
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: DHA
Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi
Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu
Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerlerin Cezası Açıklandı!
Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı