Son Dakika Haberleri: 8 Gündür Kayıp Burcu'nun Kaçırıldığı İddiası

8 Gündür Kayıp Burcu'nun Kaçırıldığı İddiası

39 dakika önce

NİĞDE'de amcası ile birlikte yaşayan Burcu Başer'in (15), 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi.

8 Gündür Kayıp Burcu'nun Kaçırıldığı İddiası, System.String[]
NİĞDE'de amcası ile birlikte yaşayan Burcu Başer'in (15), 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi. 

Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla Köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 15 yaşındaki lise 1'ci sınıf öğrencisi Burcu Başer, 8 gün iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Amcası Osman Başer, yeğeni Burcu Başer'e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Jandarmaya haber verdiklerini belirten amca Başer, 'Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yetkililerde bir an önce yeğenimi bulmalarını istiyorum" dedi. Yakını Barkın Başer ise: " Burcu'nun babası daha önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan hayatından endişe duyuyoruz. Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp. Yetkililerde yardım bekliyoruz" dedi. Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşta başlattı.  

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: DHA

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