8 gündür kayıp olan 85 yaşındaki adam ekipler tarafından aranıyor - Son Dakika

Zonguldak'ta 23 Kasım tarihinden buyana kayıp olan 85 yaşındaki Şaban Darıcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Oğuzhan Köyünden 23 Kasım tarihinden buyana kayıp olan 85 yaşındaki Şaban Darıcı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak AFAD, Jandarma ve polis ekipleri en son görüldüğü yer olan Devrek Şehir Mezarlığı civarında arama çalışmalarına devam ediyor. 8 gündür arama yapan ekipler en ufak bir iz bulabilmek için çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK