8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu - Son Dakika
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8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu

23.06.2022 17:01
8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu

İstanbul'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den (23) haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp ihbarında bulundu.

AİLESİNE NOT BIRAKMIŞ

Yücel'in ailesine not bıraktığını ve yanına silah aldığını belirleyen ekipler, cep telefonu sinyalini en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde tespit etti. Bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri, karada ve denizde arama çalışması başlattı.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Ekipler bugün Kumcağız bölgesindeki ormanda Ali Kemal Yücel'in cesedine ulaştı. Yücel'in başından vurulduğu belirlenirken, yanında da tabanca bulundu. İncelemenin ardından Yücel'in cesedi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ali Kemal Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin Cansız Bedeni Bulundu Kayıp Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin Cansız Bedeni Bulundu Karabük'te 3 gündür kayıp şahıs bulundu Karabük'te 3 gündür kayıp şahıs bulundu
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu - Son Dakika
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