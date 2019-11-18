Son Dakika Haberleri: 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler
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8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler

6 saat önce

DÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi.

8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler, System.String[]

DÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:37 Kaynak: DHA
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