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8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler (2)
6 saat önce
BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞDüzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:03 Kaynak: DHA
BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞ
Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne A.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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