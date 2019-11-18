Son Dakika Haberleri: 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler (2)
Son Dakika Güncel 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler (2) - Son Dakika

8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler (2)

6 saat önce

BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞDüzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı.

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BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞ

Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne A.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:09 Kaynak: DHA
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