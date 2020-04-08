8 günlük korona virüs mücadelesini kazandı, evine döndü - Son Dakika
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8 günlük korona virüs mücadelesini kazandı, evine döndü

15 dakika önce

8 günlük korona virüs mücadelesini kazandı, evine döndü "Devlet hastanesi 5 yıldızlı otel gibiydi" Maltepe'de yaşayan Bülent Gürpınar korona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı.

8 günlük korona virüs mücadelesini kazandı, evine döndü

"Devlet hastanesi 5 yıldızlı otel gibiydi"

İSTANBUL - Maltepe'de yaşayan Bülent Gürpınar korona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Kartal Lütfi Kırdar Hastanesinde 8 gün süren korona virüs mücadelesini kazanan Gürpınar taburcu edildi. Gürpınar, 8 günlük tedavi sürecinde tüm hastane çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ve adeta 5 yıldızlı otelde konaklarmış gibi hissettiğini belirtti.

Maltepe'de yaşayan Bülent Gürpınar, yaklaşık 15 gün önce grip belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Hastanede test yapıldıktan sonra evine dönen Gürpınar, kendisini kötü hissetmesi üzerine tekrar hastaneye gitti. Gürpınar, korona virüs tedavisi görmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede 8 gün süren mücadelesini kazanan Gürpınar, korona virüs testinin soncunun negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan Gürpınar için evinde 14 gün boyunca sürecek karantina süreci başladı. Gürpınar kendisiyle yakından ilgilendiklerini belirttiği tüm hastane çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, 8 gün boyunca adeta 5 yıldızlı otelde kalmış gibi hissettiğini söyledi.

Tedavi süreci hakkında konuşan Bülent Gürpınar, "Bu hastalığa kapıldık. Yaklaşık 15 gün evvel grip belirtisi vardı. Hastaneye gittim tomografi çekildi kan tahlili yapıldı ve eve geldim. 2, 3 gün evde yattıktan sonra kendimi kötü hissettim. Kartal Lütfi Kırdar Hastanesine gittim. Orda da tomografi soncunda ciğerlerde gözüktüğünü söylediler. Bana yatış verdiler. Hastane başhekimi Prof.Dr. Recep Demirhan'a, başhemşireye, tüm doktorlara, hemşirelere, temizlikçi arkadaşlara güvenlikçiye teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların çalışma azmini gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 8 gün yattım, 8 gün boyunca sanki 5 yıldızlı otelde yatmış gibiyim. İlk gün moralim çok bozuktu, sevdiklerinden ayrı kalıyorsun. Moralle yenebilirsin. Dualarla olduk. Çok şükür 8 gün sonra negatife döndü. Şu an evimdeyim, 14 gün karantina sürecim başladı. İnşallah ilaçlarla birlikte bu 14 günü atlatacağız. Rabbim tez zamanda bu hastalığı ülkemizden alsın" dedi.

8 günlük korona virüs mücadelesini kazandı, evine döndü

Gürpınar, Maltepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:09 Kaynak: İHA

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