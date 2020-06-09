8 Haziran 2020 Haberleri - Son Dakika

8 Haziran 2020 Haberleri
8 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
- Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
- Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
- PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
- Dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'den gelen teklifi elinin tersiyle itti
- Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
- ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
- Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
- İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum
- WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca 'Ooo' dedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
- Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
- Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
- Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
- Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
- Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
- Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
- Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
- Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
- Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
- Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
- Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
- Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
- Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
- 'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
- Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
- Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
- Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
- 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
- ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
- Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:15
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