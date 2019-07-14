Son Dakika Haberleri: 8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali
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8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali

12 saat önce

Hekimhan Belediyesi tarafından "8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali" düzenlendi.

8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali, System.String[]
Hekimhan Belediyesi tarafından "8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali" düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Sakarya Ortaokulu bahçesinde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, festivallerin geleneksel olarak yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcıları selamladı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Mustafa Özarslan ve Serpil Sarı konser verdi.
Festivale, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel ve Oğuz Kaan Salıcı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hekimhan, Malatya, Maden, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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