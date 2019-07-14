Hekimhan
Belediyesi tarafından "8. Hekimhan Ceviz, Maden
ve Kültür Festivali" düzenlendi. Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
, Hekimhan Sakarya
Ortaokulu bahçesinde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, festivallerin geleneksel olarak yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcıları selamladı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ
ise festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Mustafa Özarslan
ve Serpil Sarı konser verdi.
Festivale, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba
, Onursal Adıgüzel
ve Oğuz Kaan Salıcı
, MHP
Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
, Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat
, Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
ve çok sayıda vatandaş katıldı.