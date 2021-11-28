8.Helal Expo Fuarında Malatya Tanıtım Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

İstanbul Kongre Merkezinde 25-28 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılışını yaptığı 25'ten fazla ülkeden milli ve bireysel katılımın sağlandığı 8. Helal EXPO Fuarında 'Malatya Tanıtım Standı' açıldı.

4 gün süren etkinliklerde Tüm Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (TAŞKAPON) tarafından düzenlenen ve ilimiz Tüm Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin de katılımının gerçekleştiği yarışmalarda, aynı zamanda jüri üyeliği yaptığı 'Yemek Yarışmasında' Arslantepe Mesleki ve Teknik Lisesi Yemek Bölümü öğrencileri de yarışarak ilimizi temsil etti.

Malatya Valiliği Koordinesinde Yeşilyurt Belediyesinin de katkılarıyla Malatya Standında Fuar süresince yöresel yemek fotoğrafları sergilenirken coğrafi işaretli yemeklerimizin tanıtım ve ikramında bulunuldu.

Yemek Yarışmasında Uluslararası Jüri Üyeleri, Fuardaki Yabancı Konuklar, yarışmacı öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Malatya Standında coğrafi işaretli yemeklerimizden, Kiraz Yaprağı Köftesi, Tiritli Dolma Köfte, Polat Usulü Haşlama Köfte, Akçadağ Kömbesi ve Kayısı Tatlısı ikramında bulunuldu.

Etkinlik süresince ayrıca mini kayısı standında; kayısı, üzüm, pestil, kayısılı çikolata, draje gibi ürünlerin tanıtımı ve ikramı da yapıldı.