8. Helete Kiraz Yaylası Festivali
57 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:15 Kaynak: AA
'ın Çağlayancerit
ilçesinde 8. Helete Kiraz
Yaylası Festivali düzenlendi.
İlçeye bağlı Helete Mahallesi Kiraz Yaylası'nda Kahramanmaraş Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle düzenlenen festivale AK Parti
Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç
ve İmran Kılıç
da katıldı.
Yurt dışından ve Türkiye
'nin farklı kentlerinden gelen davetlilerin de katıldığı festivalde vatandaşlar, sahne alan ekiplerin seslendirdiği şarkılar ve türküler eşliğinde eğlendi.
Kamp ateşinin yakıldığı festivalde geleneksel oyunlar da oynandı.
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