8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 6 gözaltı (2) - Son Dakika

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Organizatör olduğu iddiasıyla ilk olarak gözaltına alınan şahsın sorgusundan yola çıkan ekipler, olayla ilgisi oldukları iddia edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Tolga TAHÇI/İZMİR,