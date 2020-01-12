8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 6 gözaltı (2) - Son Dakika

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8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 6 gözaltı (2)
6 saat önce
5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDAİzmir'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı...
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Organizatör olduğu iddiasıyla ilk olarak gözaltına alınan şahsın sorgusundan yola çıkan ekipler, olayla ilgisi oldukları iddia edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Tolga TAHÇI/İZMİR,
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