8 ilçede 2 milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 ilçede 2 milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete çökertildi - Son Dakika

8 ilçede 2 milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete çökertildi

6 saat önce

İstanbul'da 8 ilçede iş yerinden, ve kurumdan hırsızlık yapan Meksika lakaplı çete çökertildi.

8 ilçede 2 milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete çökertildi, System.String[]

İstanbul'da 8 ilçede iş yerinden, ve kurumdan hırsızlık yapan Meksika lakaplı çete çökertildi. Polis ekipleriyle de çatışmaya giren çete üyeleri, tutuklandı. Çete üyelerinin, çatışma sonunda suçüstü yakalanma ve ve güvenlik görevlisini rehin alma anları kamerada.


Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Güngören ,Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu'nda bir yıldır iş yerlerinden ve kurumdan hırsızlık yağma gasp yapan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, kimlikleri belirlenen Meksika lakaplı çete üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. 02 Şubat günü 02: 30 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesinde bulunan tekel dükkanına giren şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmak üzereyken, ekiplere ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin de araçlara çarparak zarar verdi. Olayı gerçekleştiren İ.K., E.T., D.A., S.G. ve S.B. isimli şahıslar daha sonra yakalandı. Çalışmalar kapsamında belirlenen bazı evlere yapılan operasyon yapan ekipler, 8 kişi daha yakaladı. Çetenin 2 milyon civarında vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar 5 Şubat günü adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, Küçükçekmece Adliyesinde Mahkemece 13 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suçüstü yakalanma anları kamerada


Çete üyelerinin, polisle çatışma, güvenlik görevlisini rehin alma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerini soyana hırsızlar, aldıkları kasa arabanın bagajına sığmayınca arka kapağı açık bir şekilde gittikleri görülüyor. Bir diğer hırsızlık olayın ise, güvenlik görevlisini rehin aldıkları görülen çete üyelerinin, bir iş yerine daha girerken ki suçüstü yakalanma anı ve polis ile girdikleri çatışma anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Meksika, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı
Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücü: "Hava karlı, kar lastiğim yok"

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 ilçede 2 milyonluk vurgun yapan Meksika lakaplı çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]