8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika
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8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı

14.06.2022 13:01

- 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı Lüks içinde yaşayan dolandırıcıların yakalandığı operasyon kamerada Bir kişiden 50 milyon lira, başka bir kişiden 1 milyon dolar vurgun yapmışlar İstanbul polisi dev bir operasyona imza attı.

- 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı

Lüks içinde yaşayan dolandırıcıların yakalandığı operasyon kamerada

Bir kişiden 50 milyon lira, başka bir kişiden 1 milyon dolar vurgun yapmışlar

İSTANBUL - İstanbul polisi dev bir operasyona imza attı. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcıların telefonla aradıkları bir kişiden 50 milyon lira, başka bir kişiden 1 milyon dolar vurgun yaptıkları belirlendi.

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, N.K ile C.A isimli şahısları kandırdı. Mağdurlardan N.K. isimli şahsın dolandırıcılara 6 ay boyunca 50 milyon lira, C.A. isimli şahsın ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar kaptırdığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, farklı tarihlerde kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şahıslarca "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin bizde Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz" söylemlerini kullanarak kurbanlarını ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyon başlattı.

Dolandırıcılar suçtan elde ettikleri paralarla lüks içinde yaşamışlar

3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 43 şüpheli şahsın 2 olaya da karıştıkları belirlendi. Dolandırıcıların suçtan elde ettikleri ve Şanlıurfa'da belirlenen 15 lüks araç, 1 adet 8 milyon lira değerinde konut, 1 benzin istasyonu, 1 lüks kadın kuaförü, 20 taşınmaz tapusu elde ettikleri tespit edildi. Çalışmaların devamında şahısların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 36 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı
8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı
8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı
8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı

YORUMLAR
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8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON 8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika
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