8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON - Son Dakika
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8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON

14.06.2022 14:43
8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON

KENDİLERİNİ hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp iki kişiden 50 milyon lira ve 1 milyon dolar alarak dolandıran çeteye yönelik 8 ilde yapılan operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

KENDİLERİNİ hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp iki kişiden 50 milyon lira ve 1 milyon dolar alarak dolandıran çeteye yönelik 8 ilde yapılan operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla Şanlıurfa'da lüks araç ve konut aldıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin biz de Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz" diyerek N.K.(52) isimli kişiden 6 ay boyunca 50 milyon lira ve C.A.(40) isimli kişiden ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar aldıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DOLANDIRDIKLARI PARALARLA ŞANLIURFA'DA KONUT VE LÜKS ARAÇ ALMIŞLAR

3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 43 kişinin iki olaya da karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla Şanlıurfa'da, 15 adet lüks araç, 1 adet 8 milyon değerinde konut, 1 adet benzin istasyonu, 1 adet lüks kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusu elde ettikleri tespit edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için bu sabah saatlerinde, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin firari olduğu ve 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü: --------

-Operasyon ve ele geçirilenler


8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON
8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON
8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON
8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON
8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON
8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 İLDE DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON - Son Dakika

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