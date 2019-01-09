8 İlde Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 25 Gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde belgede sahtecilik yaparak dolandırıcılık suçlarına buluşan 33 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 8 ilde belgede sahtecilik yaparak dolandırıcılık suçlarına buluşan 33 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında devlet kurumlarında çalışan 8 kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olmak', 'kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'rüşvet' suçlarına karıştığı tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Devam eden operasyonlarda firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Belgede sahtecilik yaparak dolandırıcılık suçuna bulaşan şüphelilerin, tapu daireleri, araç kiralama şirketleri, emlak ve gayrimenkul sektörü ile noterde çalışan görevliler olduğu öğrenildi. Aralarında devlet kurumlarında görevli 8 kamu çalışanının da olduğu 33 kişilik sahtecilik şebekesi, düzenledikleri sahte belgelerle devleti dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.



(Sadık Kahraman/İHA)

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