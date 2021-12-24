8 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika

Rize, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'daki tüm okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak. Ordu'nun Mesudiye, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin, Sinop'un ise kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullar kapalı olacak. Dikmen ve Gerze'de taşımalı eğitim gören öğrenciler okula gitmeyecek.

Giresun'da okulların tatil edildiği ilçeler; Çanakçı, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil.

Artvin'de ise kent merkeziyle Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.