Son Dakika Haberleri: 8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı
Son Dakika Güncel 8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı

8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 25 kişiden 17'si gözaltına alındı.

8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 25 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş Konya, Malatya ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi. Polis ekiplerinin operasyonunda, 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 8 kişinin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" Belediye Başkanı Hamza Şayir, Türkiye'ye "Zalim" diyen meclis üyesini yerin dibine soktu Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]